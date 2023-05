Das Künstlerteam des Tina Turner Musicals in Stuttgart trauert um die Sängerin: Mit einer Schweigeminute soll am Donnerstagabend vor Beginn der Vorstellung der Rock-Ikone gedacht werden. Auch haben die Darsteller die Möglichkeit nach der Vorstellung etwas Persönliches darzubieten, wie ein Sprecher von Stage Entertainment mitteilte. Es werde ein Kondolenzbuch im öffentlichen Bereich des Foyers im SI-Centrum Stuttgart ausgelegt. Darin könne sich jeder eintrage, der mag, hieß es.

Stuttgart (dpa) - Während des zweiten Aktes der Musicalvorstellung am Mittwochabend ging die Nachricht von Tina Turners Tod um die Welt. Nach der Aufführung trat deshalb die Theaterleitung auf die Bühne und teilte Darstellern und Zuschauern die traurige Nachricht mit, wie es hieß.

Das Musical «Tina - Das Tina Turner Musical» wurde gemeinsam mit der Künstlerin entwickelt und als einziges Musical von ihr autorisiert. Noch bis mindestens Ende des Jahres soll die Produktion in Stuttgart zu sehen sein.

Tina Turner starb am Mittwoch nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich. Die «Queen of Rock 'n' Roll» wurde 83 Jahre alt.

Homepage Tina Turner Musical