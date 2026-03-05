Rückraumspieler Robert Timmermeister unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Nordbadenern. Cheftrainer Maik Machulla traut dem 22-Jährigen in der Zukunft eine gute Rolle zu.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Rückraumspieler Robert Timmermeister vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Der 22-Jährige war 2019 in den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten gewechselt und in den vergangenen Jahren zweimal verliehen worden. Seit Juli 2025 ist er wieder zurück bei den Löwen.

«Robert bringt eine starke körperliche Präsenz mit, arbeitet sehr diszipliniert und ist bereit, immer wieder dazuzulernen. Wir sehen bei ihm noch viel Potenzial – und sind überzeugt, dass er in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle in unserem Spiel einnehmen kann», wird Cheftrainer Maik Machulla in einer Mitteilung der Nordbadener zitiert.