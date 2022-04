Nach knapp zweieinhalb Jahren Rennpause strömten am Sonntag gut 1500 Zuschauer ins Herxheimer Waldstadion. Die MSV Herxheim präsentierte gleich zwei Rennen zum Saisonauftakt auf der 283 Meter kurzen Speedwaybahn. Sieger in der internationalen Klasse wurde Michael Härtel aus Dingolfing, der in sechs Läufen sechsmal als Erster die Zielflagge sah. Der erste Lauf des Bayern-Cups, eine Rennserie für den Nachwuchs, war für die südpfälzischen Fans besonders interessant. Standen doch drei Fahrer der Motorsportvereinigung in den Reihen der Teams. Dustin Schultz war als 500-ccm-Fahrer im Team des AC Landshut und konnte sechs Punkte zum dritten Platz beisteuern. In der 125-ccm-Klasse hieß das Duell Tim Widera aus Insheim, der für den Sieger BBM München startete (im Bild rechts), und Tim Arnold aus Kuhardt in den Reihen des MSC Abensberg (links). Viermal trafen die beiden aufeinander, 3:1 für Widera hieß es am Ende. Wobei Arnold im letzten Aufeinandertreffen den fast schon geglaubten Sieg aus der Hand gab.