Schon über 500 Karten waren verkauft für Tim Poschmanns Auftritt bei den Schlossfestspielen in Edesheim. Nachdem sie abgesagt wurden, ist jetzt die Haßlocher Pferderennbahn gemietet.

Kooperationspartner des Boulevardtheaters Deidesheim für die Versanstaltung am 14. Juli, 19.30 Uhr, ist das Haßlocher WWP-Theater. In Haßloch stehen 800 Tribünenplätze zur Verfügung mit einer Option von weiteren 200 Plätzen.

Poschmann präsentiert ein Best-of mit dem Titel „Meine Frau, mein Weinkeller und ich“, das nach Auskunft von Boris Stijelja, dem künstlerischen Leiter des Boulevardtheaters, „Klassiker, aber auch neues Material“ bieten werde. Der Ruppertsberger Schauspieler und Comedian werde dabei als Winzerbu auftreten, aber auch in andere Rollen schlüpfen. Für die musikalische Begleitung sorgt die fünfköpfige Pfälzer Band „Woifeschdkänisch“, mit der Poschmann schon bei seinem Auftritt im November 2022 im Mannheimer „Capitol“ zusammengearbeitet hat. Peter Ruffer vom WWP-Theater wird mit einem Gastbeitrag vertreten sein.

Poschmanns Karriere startet derweil auch bundesweit durch: Ende März, Anfang April ist er beim „Quatsch-Comedy-Club“ in Berlin engagiert. Buchungen hat er mittlerweile für das ganze Bundesgebiet. Als Ritterschlag kann auch der Auftritt beim SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim gelten, wo er am 3. Mai auf der Hauptbühne spielen darf.

Der Kartenvorverkauf muss komplett neu gestartet werden: über die Vorverkaufsstellen des Boulevardtheaters unter Telefon 0172 4008201 oder Reservix.