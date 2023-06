Tübingen (dpa/lsw) - Aufsteiger Tigers Tübingen hat den Shooting Guard Zaccheus Darko-Kelly als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 26 Jahre alte Profi aus den USA habe einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein am Donnerstag mit. Darko-Kelly spielte zuletzt in Griechenland für PAOK Saloniki. Dort zog er sich im November des vergangenen Jahres jedoch einen Knöchelbruch im linken Sprunggelenk zu und musste die Saison frühzeitig beenden. In Tübingen macht er nun einen Neustart.

Kader Tigers Tübingen

Vereinsmitteilung