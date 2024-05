Tierschutzaktivisten haben in Stuttgart bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) protestiert. Sie standen teils auf dem Podest, auf dem der Minister an einem Tisch saß - und hielten Banner in die Luft. Darauf stand: «Anbinde-Haltung jetzt beenden» und «Wir fordern Rückgrat statt Bier». Die Wahlkampfveranstaltung in einem Stuttgarter Club hieß «Auf ein Bier mit Özdemir». Die Aktivisten gehören zur Bewegung Animal Rebellion.

Stuttgart (dpa/lsw) - In einer am Abend veröffentlichten Mitteilung der Gruppe hieß es, Özdemir werde aufgefordert, endlich seiner Verantwortung den Tieren gegenüber Rechnung zu tragen und die Anbindehaltung in all ihren Formen zu beenden; inklusive des Schlupfloches «Kombinationshaltung». Bei der Anbindehaltung leben zum Beispiel Kühe rund um die Uhr in Ställen und kommen niemals auf eine Weide. Die Kombihaltung ist eine Kompromisslösung: Die Tiere dürfen weiterhin im Stall angebunden werden, müssen aber an mindestens 90 Tagen Auslauf haben.

Der örtliche Grünen-Verband hatte zu dem Treffen mit Özdemir eingeladen. Angekündigt waren auch Petra Rühle und Björn Peterhoff, die als Spitzenkandidaten der Partei bei der Kommunalwahl am 9. Juni antreten.