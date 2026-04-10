Autofahrer in Lahr dürften nicht schlecht gestaunt haben, als am Morgen plötzlich ein Pfau vor ihnen über die Straße stolzierte. Die Polizei konnte das Tier einfangen - nun ist klar, woher es kam.

Lahr (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Lahr (Ortenaukreis) einen Pfau von einer Straße zurück in den Stadtpark geleiten müssen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte informiert, dass sich das Tier auf der Fahrbahn befindet, wie die Beamten mitteilten. Der Pfau war aus dem nahegelegenen Stadtpark ausgebüxt.

Die Polizeibeamten stoppten kurz den Verkehr und begleiteten den Pfau von der Straße zurück in Richtung Park, wie ein Sprecher berichtete. Das Tier wurde bei der Aktion nicht verletzt.