Kein deutscher Tennisspieler mehr im Rennen: Nach dem Aus von Struff und Hanfmann ist das Viertelfinale in Stuttgart fest in internationaler Hand. Ein früherer Sieger wahrt seine Titelchance.

Stuttgart (dpa) - Der amerikanische Tennisprofi Frances Tiafoe kann weiter auf seinen zweiten Titel beim Rasenturnier in Stuttgart hoffen. Nach der nächsten Regenverzögerung zog der Gewinner von 2023 mit einem 6:4, 6:4 gegen den Australier Rinky Hijikata ins Viertelfinale ein.

Wegen des schlechten Wetters hatte die Partie gut eineinhalb Stunden später als geplant begonnen. Schon am Mittwoch hatte stundenlanger Regen den Spielplan durcheinandergebracht. Der erste Auftritt des amerikanischen Titelverteidigers Taylor Fritz wurde neben anderen auf den heutigen Spieltag verschoben.

Alle deutschen Teilnehmer raus

Fritz hatte im vergangenen Jahr im Endspiel den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev besiegt. Der Hamburger verzichtete diesmal nach seinem Titel bei den French Open auf die Teilnahme an den Boss Open, die mit 768.220 Euro dotiert sind.

Von den anfangs fünf deutschen Teilnehmern im Hauptfeld ist nach dem Achtelfinal-Aus von Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann keiner mehr dabei.