Bundestagsabgeordneter, CDU-Chef, Innenminister: Thomas Strobl hatte in seiner Karriere schon viele Positionen. Jetzt kommt eine weitere hinzu.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das baden-württembergische Landesparlament hat einen neuen Präsidenten: Die Abgeordneten wählten den bisherigen Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum neuen Landtagspräsidenten. Er erhielt 103 Ja-Stimmen. 52 Abgeordnete stimmten gegen ihn, ein Abgeordneter enthielt sich. Eine Stimme entfiel auf eine andere Person.

Er werde alles dafür tun, um die Würde des Landtags zu verteidigen, sagte Strobl nach seiner Wahl. Das Parlament sei das Herz der Demokratie in Baden-Württemberg. Man müsse gemeinsam die parlamentarische Demokratie sichern, schützen und verteidigen, so Strobl.

Strobl folgt auf Muhterem Aras (Grüne), die dem Parlament seit 2016 vorstand. Aras soll nach Willen der Grünen-Fraktion künftig Vizepräsidentin werden.

Der 66-jährige Strobl stammt aus Heilbronn und war seit 2016 Innenminister im Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Zuvor war er 18 Jahre lang Bundestagsabgeordneter. Von 2011 bis 2023 war er auch Landeschef der CDU. Der Rechtsanwalt ist mit Christine Strobl verheiratet. Sein Schwiegervater war der inzwischen gestorbene Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Grüne mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft

Gut zwei Monate nach der Landtagswahl trafen sich die Abgeordneten im Parlament zum ersten Mal in der neuen Zusammensetzung. Bei der Wahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine stärkste Fraktion gibt es deswegen nicht.

Oppositionsführer im neuen Landtag ist ganz klar die AfD, die bei der Wahl 18,8 Prozent erreicht und ihr Ergebnis fast verdoppelt hatte. Damit kommt sie auf 35 Mandate und ist mit Abstand die stärkste Oppositionskraft. Die SPD kommt nur auf 10 Sitze im Parlament. Die FDP ist nicht mehr Teil des neuen Landtags, sie war an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.