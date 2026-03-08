Nach zwei Wahlsiegen der Grünen gewinnt CDU-Innenminister Thomas Strobl den Wahlkreis Heilbronn für seine Partei zurück. Die Stadt liegt ihm besonders am Herzen: Er wurde dort geboren.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat das Direktmandat in seiner Heimatstadt Heilbronn deutlich für sich entscheiden können und den Wahlkreis nach zwei Legislaturperioden für die CDU zurückgewonnen. Bei den Zweitstimmen hingegen lagen die Grünen nach dem von der Stadt Heilbronn veröffentlichten Zwischenergebnis am Ende denkbar knapp vorne.

Mit 30,6 Prozent der Erststimmen setzte sich der CDU-Politiker demnach gegen Maximilian Decker von der AfD durch, der als Zweitplatzierter auf 22,2 Prozent kam. Auf die Kandidatin der Grünen, Gundula Achterberg, entfielen 21,5 Prozent der Stimmen. Achterberg war 2022 für Susanne Bay in den Landtag nachgerückt, die Stuttgarter Regierungspräsidentin wurde.

Zuletzt hatten die Grünen den Wahlkreis zweimal gewonnen. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war Strobl der Grünen Bay unterlegen. 1960 ist Strobl in Heilbronn geboren, dort ist er auch aufgewachsen.