Thomas Hettche hat im Sommersemester die Landauer Poetik-Dozentur inne, teilt die Uni mit. In seinem Roman „Herzfaden“ hat er der Augsburger Puppenkiste ein Denkmal gesetzt und mit der Geschichte Nachkriegsdeutschlands verwoben. Das Buch war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Bekannt geworden ist der ehemalige Stipendiat des Künstlerhauses Edenkoben mit seinem 1989 erschienenen Debüt-Roman „Ludwig muss sterben“. Es folgten „Pfaueninsel“, „Nox“ und „Die Liebe der Väter“. Die Poetikdozentur erhält Hettche „für eine außergewöhnliche literarische Sprache, die den Leser verzaubert und mit der er zugleich die Widersprüche unserer Zeit aufspürt“, heißt es in der Mitteilung der Uni. „In seinen Werken verbinden sich reale Spurensuche und historisches Wissen auf atmosphärisch dichte und fantasievolle Art.“

Hettche wurde 1964 in einem Dorf im Landkreis Gießen geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie und Filmwissenschaft in Frankfurt am Main. Heute lebt er – nach Aufenthalten unter anderem in Krakau, Venedig, Rom und Los Angeles – als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz. Er schreibt auch für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die „Neue Zürcher Zeitung“. Er war 1995 bis 1999 Juror des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt.

Autor spricht über seine Arbeit

Zwei öffentliche Veranstaltungen soll es mit dem Autor geben: Am 16. gibt der Autor dem Publikum Einblicke in sein Schaffen. Thomas Hettche wird lau Uni über sein Schreiben, seine Poetologie, sein Leben sowie seine Prägungen und Erfahrungen berichten. Er wird über seinen Schreibprozess sprechen und erklären, wie er immer wieder aufs Neue eine eigene Stimme und einen eigenen Stil findet. Er wird auch von prägenden Momenten und Begegnungen erzählen, die sein Denken und Schreiben beeinflusst haben. Das Gespräch wird in Kooperation mit dem SWR und der Sendung „Zeitgenossen“ aufgezeichnet und gesendet und in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Am 17. Juni findet im Rahmen des Projekts „Landau liest ein Buch“ statt, in dessen Mittelpunkt der Roman „Herzfaden“ steht. Die szenische Lesung von Thomas Hettche wird umrahmt von einem Marionettenspiel der Dornerei aus Neustadt, das die Figuren der Augsburger Puppenkiste im Kontext des Romangeschehens zum Leben erwecken wird.

Termine

16. und 17. Juni um 20 Uhr im Alten Kaufhaus in Landau. Karten für die Veranstaltungen im Alten Kaufhaus sind ab sofort im Vorverkauf bei Thalia Landau und in der Buchhandlung Trotzkopp erhältlich.