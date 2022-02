Fußball-Bezirksligist VfB Hochstadt hat im Offenbacher Timo Theobald einen Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Chefcoach Christian Slatnek gefunden. Theobald trainiert die Offenbacher A-Jugend, das Amt hat der Mittdreißiger im vergangenen Sommer von Uwe Gaßner übernommen. Zuvor war er Trainer beim TuS Schaidt (A-Klasse) und der A-Junioren des SV Herxheim. Der ehemalige Torhüter bringt als Cotrainer Dominic Koch mit. Dieser spielte elf Jahre in Hochstadt, bevor er für zwei Jahre zum TuS Schaidt wechselte. Mittelfristig will der Verein nach dem kaum noch abzuwendenden Abstieg wieder in die Bezirksliga zurückkehren.