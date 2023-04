Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fest in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage ist erneut abgesagt. Stattdessen gibt es nun „Kultur in der Klotze“. In der Parkanlage entsteht ein Theaterzelt, auf dem von 1. Juli bis 1. August neun Karlsruher Bühnen auftreten sollen.

Über die Pläne informiert Martin Wacker, der Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Unterstützt wird er bei dem Projekt von Kulturamt und dem Verein