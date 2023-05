Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt des beliebten Theaterfestes im und vor dem Badischen Staatstheater Karlsruhe gab es am Samstag in Corona-Zeiten einen Theatertag mit Probenbesuchen und Appetithappen auf die neue Saison vor begrenztem Publikum, aber kein buntes Programm. Zuvor hat Intendant Peter Spuhler erstmals öffentlich zur Situation am Haus gesprochen.

Der wegen seines autoritären Führungsstils vor der Sommerpause stark unter Druck geratene Theaterleiter verwies auf das mit dem Verwaltungsrat in diesem Zusammenhang beschlossene Maßnahmenpaket