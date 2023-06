Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die turbulente musikalische Krimikomödie „Acht Frauen“ des Franzosen Robert Thomas verwickelte die Zuschauer am Donnerstag in der Festhalle direkt in ein Spiel um Wahrheit und Lüge, Nähe und Distanz, Gefühle und rationales Kalkül. Mit vielen überraschenden Wendungen, unerwarteten Höhepunkten und tragischem Ende für eine Hauptfigur.

Die 1950er: Es ist kurz vor Weihnachten, als in einem französischen Herrenhaus am frühen Morgen die Leiche des Hausherrn von seiner jüngeren Tochter entdeckt