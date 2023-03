Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Sack voll Geld und der Mann fürs Leben – wer würde da nicht zugreifen? Das denkt zumindest Emma. Doch was sie nicht weiß: Ihr Auserwählter ist todkrank. Und so nimmt die Geschichte, die Anja Kleinhans vom Freinsheimer Theader am Samstag, 12. März, um 20 Uhr als Gastspiel im Herxheimer Chawwerusch präsentiert, ihren Lauf. Das Stück „Emmas Glück“ behandelt das Thema Sterbehilfe.

Die Geschichte liest sich anfangs wie ein Kitschroman: Eine Bäuerin, jung, allein, hochverschuldet betet jeden Abend „lieber Gott, mach mich reich oder glücklich“