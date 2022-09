12 Stationen im Weinberg und im Dorf, ein paar Holzpaletten als Miniatur-Bühnen und ein äußerst engagiertes Ensemble. Das sind die Rahmenbedingungen für den Theaterspaziergang, der am Wochenende in Gleiszellen-Gleishorbach zu sehen war.

Denn gerade einmal eine Palette Platz bleibt den Darstellern beim Stationentheater „East in a Nutshell - Der Osten als Mikrokosmos.“ Einzige Ausnahme: Das Klavier von Jazzpianist Chris Jarrett brauchte dann doch zwei Paletten Platz für einen sicheren Stand. An 12 Stationen werden die Zuschauer, die den Schirm mal als Regen- und mal als Sonnenschutz benutzen, durch die östlichen Länder geführt. So liest der Chef des Karlsruher Marotte-Figurentheaters Thomas Hänsel vor der Kulisse der Dionysius-Kapelle aus seiner Stasi-Akte vor, was eine Geschichte aus dem geteilten Deutschland ist. Eine beeindruckende nicht nur textliche, sondern auch körperliche Leistung zeigt Nicolas Martin: Als Affe rezitiert er in seinem Paletten-Käfig Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“. Die Überfahrt des wilden Tieres unter der Federführung Hagenbecks gehts ans Herz, ist aber zu lange geraten.

Einige Szenen sind zu lang

Und genau das ist die Herausforderung eines Stationentheaters. Faktoren wie die Laufgeschwindigkeit der jeweiligen Gruppe machen zumindest die Länge der Kulturveranstaltung zu einer großen Unbekannten. Dazu kommt, dass es keine Möglichkeiten gibt, sich an einer Station mal hinzusetzen - vor allem für älteres Publikum ein Problem. Knapp drei Stunden vergehen im gemütlichen Theatersessel eben angenehmer als stehend im Weinberg. Das ist schade für die Darsteller, die mit einer schwindenden Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer rechnen müssen.

Darüber muss sich Hannelore Bähr vom Pfalztheater Kaiserslautern allerdings nicht sorgen. Unter der Fahne Österreichs - die Kinder der örtlichen Grundschule haben 12 Länderfahnen gestaltet - schlüpft sie herrlich böse in die Rolle von Thomas Bernhard „Über das Theater. Eine Schmähung“. „Gleiszellen-Gleishorbach ist Mittelmaß. So wie alles“, entrüstet sich Bähr und teilt dabei ordentlich aus. Während sie auf ihre Leberknödelsuppe wartet und den Blick über das Pfälzer Panorama schweift, zieht sie so richtig von Leder über das Theater, die Frauen, Österreich und das Sein generell.

Ein sehens- und hörenswerter Gegensatz zeigt dann Lug Serious, der in dem Rap „Das Land in meinem Kopf“ die Slowakei beleuchtet. „Was uns 1000 Jahre gelehrt haben, Krieg lässt nicht lange auf sich warten“, schallt es topaktuell durch den Weinberg. Brigitte Urhausen, vor allem als saarländische „Tatort“-Kommissarin bekannt, schlüpft einmal in die Rolle von Lina Kostenko, eine Galionsfigur der ukrainischen Autorengeneration in den 1960er Jahre und rezitiert als Russin über die Wohnverhältnisse im Moskau der Nachkriegszeit.

Wettergott ist gnädig

Zu hören ist zudem die Sopranistin Tetiana Miyus. Später wird Urhausen zudem in einer humorvollen Videoinstallation aus Frankreich grüßen. „Zwischen den Stühlen“ heißt die Lesung von Marianne Lindt und Markus Löchner, die die Zuschauer an der Kasachstan-Station im Weinberg auf die Identitätssuche von Russlanddeutschen mitnehmen. Der für die Theaterbesucher am kniffligsten zu interpretierenden Auftritt zeigt Joanna Lissai mit einer akustischen Performance zum „Reich der Mitte“ China.

Am Weg durch die Weinberge liegt die Installation mit Raumklang von Chantal Choquet. Zu sehen ist eine fragmentarische Jurte und zu hören Klänge aus der Mongolei. Einen Höhepunkt des Stationentheaters gestalten dann Laura und Holly Bratek, die in der Baustellenkulisse einen harmonischen Pas de Deux aufführen. Die jungen Tänzerinnen bringen Kanada als Einwanderungsland, die Sehnsüchte, Hoffnungen und Niederlagen der Menschen emotionsgeladen auf zwei Paletten. Jazzig wird es bei den USA und Chris Jarrett, der einen „Slavic Dance“ zu Gehör bringt und die Zuhörer in seine eigene Lebensgeschichte eintauchen lässt. Ein perfekter Kontrapunkt zu den anderen Stationen, der die Besucher wieder in den Ort hineinführt.

Jazzmusik und Fotografie

Fotograf Peter Koppert hat zudem über Monaten immer zur selben Zeit am Morgen Aufnahmen gen Osten gemacht, die die Theaterbesucher auf sich wirken lassen können. Beginn und Ende des Stationentheaters war am Staatsweingut Meyer, in dem es auch eine kleine Verköstigung gab. Möglich war die Projektrealisierung als Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz aufgrund zahlreicher Sponsoren. Und dank der „Kulturinitiative Untere Winzergasse“, die sich speziell für das Theaterprojekt gegründet hat und von der man sich nun weitere kulturelle Impulse erhofft. Die Idee zum Stationentheater hatte Jörg Brombacher. Während der Pandemie, von der die Kulturszene wie kaum eine andere getroffen war, spielte er mit Kollegen bereits auf Miniaturbühnen im Freien und mit ordentlich Abstand. Für die Choreographie war Sebastian Eilers zuständig. Regisseur Sascha Mey ist es gelungen, eine kulturelle Vielfalt auf die kleinen Bühnen rund um Gleiszellen-Gleishorbach zu bringen. In der Begrenzung liegt die Stärke, denn die Szenen entfalten sich mit voller Wucht. Alles in allem ein gelungenes Projekt. Etwas schade, dass es nur an diesem einen Wochenende zu sehen war.