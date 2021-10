Das für 6. Oktober geplante Theaterstück „Bei Anruf Mord“ in der Germersheimer Stadthalle muss wegen Erkrankung des Hauptdarstellers auf Mittwoch, 13. Oktober, 20 Uhr, verschoben werden. Das teilt die Stadtverwaltung Germersheim mit. Bereits erworbene Eintrittskarten bleiben gültig. Weitere Karten können unter der Telefonnummer 07274 960217 oder per Mail an kultur@germersheim.eu erworben werden.