Wenn die anderen Bühnen in die Ferien gehen, findet sich in der Durlacher Orgelfabrik jeden Sommer eine muntere Truppe zusammen. Das Thidor hat sich durch unverwechselbare Aufführungen zwischen Groteske und Parodie, mit kess gestreutem Augenpulver bei inhaltlicher Tiefe ein treues Publikum erspielt.

Die schöne alte Orgelfabrik im Karlsruher Vorort Durlach, in der im 19./20. Jahrhundert eine bedeutende Orgelbauwerkstatt von überregionalem Ruf arbeitete, wäre beinahe abgerissen worden. Aber 1983 wurde das malerische Industriedenkmal auf private Initiative hin gerettet und unter der Verwaltung des Karlsruher Kulturbüros zu einem kleinen, lebhaften Kulturzentrum umgemodelt. Dabei legten die Verantwortlichen des wenig später gegründeten Kulturvereins „Die Orgelfabrik“ großen Wert darauf, dass der eigenwillige Zauber des Bauwerks nicht in Grund und Boden saniert, sondern in seinem ursprünglichen Charakter erhalten wurde.

Dieser morbide Charme verleiht dem Ort bis heute seinen originellen Reiz. In der großen Halle mit umlaufender Galerie und versetzten Ebenen finden ganzjährig Ausstellungen, Raum-Installationen, freie Performances und Einzelprojekte statt. Die umtriebige, engagierte Kleinkunstbühne „Die Spiegelfechter“ wartet im Obergeschoss mit einem bunten Programm von hauseigenem Kabarett, wechselnden Comedy-Gastspielen und Konzerten auf, und der angegliederte „Orgelfabriksalon“ im Seitengebäude lädt regelmäßig zu Lesungen, Vorträgen oder Liederabenden ein.

Wie Kommentar zu Vorgängen am Staatstheater

Seit 1987 residiert hier allsommerlich auch das „Theater in der Orgelfabrik“ (Thidor) unter der Leitung von Gabriele Michel und Franco Rosa. Unter dem Motto „Vorhang auf: Wir spielen“ trotzen sie allen Corona-Widrigkeiten mit Carlo Goldonis Sittenkomödie „Der Impresario von Smyrna“ (1760), in dem dieser über die übel beleumundeten Theaterleiter seiner Zeit herzieht. Manches liest sich wie ein pikanter Kommentar zu den momentanen unerfreulichen Vorgängen am Karlsruher Staatstheater: „Wie in jedem Beruf gibt es Menschen, die sind diskret und ehrlich, aber es gibt auch jede Menge bösartige und unverantwortliche.“

Tatsächlich aber fiel die Wahl auf das Stück des italienischen Lustspieldichters aus dem 18. Jahrhundert mehr aus Verlegenheit: Das ursprünglich geplante Werk „Homunculus“ schien dem Ensemble angesichts der Corona-Krise allzu heikel. Immerhin sollte es da um Verwicklungen und rätselhafte Todesfälle in einem geheimnisvollem Forschungslabor gehen. Das Projekt wurde auf das kommende Jahr zu verschoben.

Zickenkrieg durchgeknallter Primadonnen

Stattdessen griff Thidor noch einmal zu Goldonis turbulenter Theaterposse, mit der die muntere Truppe schon bei ihrer Gründung 1987 ihren sehr erfolgreichen Einstand gegeben hatte. Das hochtourige Werk handelt vom Zickenkrieg durchgeknallter Primadonnen, von den drolligen Nöten eines genervten Impresarios, von Hauen und Stechen hinter den Kulissen einer fahrenden Opern-Compagnie, von Eifersucht und Eitelkeit, Macken und Marotten der Mimen – kurzum: Es beleuchtet die vergnüglichen, bis heute nicht ganz überwundenen Abgründe des schillernden Komödiantenwesens.

Michel und Rosa haben es schon in ihrem Erstling nicht ganz beim originalen Text belassen, sondern die Vorlage launig variiert, grotesk zugespitzt und effektvoll umgemodelt. So haben sie es nach Art des kreativen Autorentheaters seither mit allen Stoffen getan: bei 53 Uraufführungen in 33 Jahren.

Nahe an der Debüt-Aufführung

Als Autoren, Schauspieler und Regisseure haben sie ein breites Repertoire entwickelt und oft selbst geschrieben. Mal haben sie Erzählwerke wie Thomas Manns „Tod in Venedig“ oder Michail Bulgakows „Meister und Margarita“ für ihr Ensemble dramatisiert, mal literarische Figuren wie Georg Büchner oder Shakespeare, Caspar Hauser oder Casanova in den Mittelpunkt eigener Dramen gerückt, mal auch berühmte Stoffe wie „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“, den „Untergang des Hauses Usher“, den „Fluch des Golem“ oder „Frankenstein“ zu neuem Leben erweckt. Hinzu kamen musikalisch-literarische Abende.

Ihr „Impresario von Smyrna“ bleibt zwar nahe an ihrer Erstfassung von 1987, aber an einzelnen Stellen und in der Besetzung gibt es doch einige Veränderungen. Regisseur Franco Rosa spielt auch diesmal wieder die skurrile Titelfigur des komisch verzweifelnden Theaterchefs.

Mit unerschütterlichem Optimismus gegen Krise

Treue Thidor-Besucher werden bei der Premiere am 15. August das Theater dennoch kaum wiedererkennen. Wegen der Corona-Bestimmung werden die Zuschauer, deren Zahl auf 30 pro Abend beschränkt ist, in gebotenem Abstand an verstreuten Tischchen sitzen. Auf eine Verdunklung des Theaters muss verzichtet werden, um die notwendige Durchlüftung des Raumes zu sichern. Leider entfällt damit auch weitgehend der Einsatz von Scheinwerfern, die also erst gegen Ende der Aufführung, wenn die Nacht kommt, ihre atmosphärische Wirkung entfalten können.

Theater in Zeiten von Corona – das ist eine (nicht nur künstlerische) Herausforderung besonderer Art. Und es ist zudem ein finanzielles Abenteuer, denn die absehbar verminderten Einnahmen an der Abendkasse sind zumindest derzeit durch Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ganz ausgeglichen. So bleibt denn der zehnköpfigen Thidor-Truppe nur die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang dieser mannigfach gefährdeten Sommersaison. Und der unerschütterliche Optimismus sowie die ansteckende Spielfreude, die den Geist des Ensembles schon so lange getragen haben.

Termine