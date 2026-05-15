Theater, das unter die Haut geht – und unter die Erde: Studierende der Landauer Uni laden zum immersiven Erlebnis in die Tunnel der Lunette 41 im Savoyenpark.

Angehende Lehrerinnen und Lehrer des Studiengangs Darstellendes Spiel/Theater am Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Landau verwandeln die unterirdischen Gänge der Lunette 41 in eine außergewöhnliche Bühne. Am 30. und 31. Mai erwartet das Publikum ein immersives Theatererlebnis, das klassische Zuschauerrollen auflöst. Statt auf festen Plätzen zu sitzen, bewegen sich die Besucher selbst durch das Tunnelsystem – mittendrin im Geschehen. Die Inszenierung lädt dazu ein, sich auf eine intensive, körperliche Theatererfahrung einzulassen, bei der die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen.

Das Stück ist benannt nach einem Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche aus seinem Werk „Jenseits von Gut und Böse“ (1886): „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Im Zentrum stehen existenzielle Fragen: Was passiert, wenn der Mensch dem eigenen Abgrund begegnet? Wie fühlt sich die eigene Finsternis an? Und welche Konsequenzen hat es, die schützende Macht der Ordnung in Brand zu stecken und sich dem Chaos hinzugeben?

In der besonderen Atmosphäre der unterirdischen Anlage entfaltet sich ein Szenario, das mit Dunkelheit, Enge und unmittelbarer Nähe arbeitet. Das Publikum wird Teil einer Inszenierung, die nicht nur beobachtet, sondern erlebt werden will – eindringlich, verstörend und zugleich faszinierend. Nach den 17-Uhr-Aufführungen laden die Studierenden zu einem offenen Austausch ein. In einem kurzen Gespräch berichten sie von der künstlerischen Arbeit unter ungewöhnlichen Bedingungen und geben Einblicke in ihr Studium. Wer möchte, kann anschließend selbst aktiv werden und Elemente des immersiven Theaters spielerisch erproben.

Termin

„Wer zu lange in den Abgrund blickt …“ am Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 31. Mai, jeweils 14, 15.30 und 17 Uhr im Tunnelsystem der Lunette 41 im Landauer Savoyenpark. Der Eintritt ist frei, aber es ist eine Reservierung erforderlich unter rptu.de/s/Abgrund.