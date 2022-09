Jetzt wird es wieder ernst. Nachdem es der in Rockenhausen aufgewachsene und heute in Landau lebende Jerome Mitchell mit dem Song „Can’t Hold Us“ geschafft hat, bei der TV-Casting Show „The Voice of Germany“ die „Blind Audition“ zu überstehen, darf man nun gespannt sein ob es ihm gelingt, auch die nächste Hürde, die sogenannte „Battle Round“, erfolgreich hinter sich zu bringen. Mitchell ist Teil der Coachinggruppe „Mark Forster“ und muss sich jetzt, nach absolviertem Trainingsabschnitt, gegen die anderen Kandidaten seines eigenen Teams durchsetzen. Die Entscheidung, wer weiterkommen darf, fällt nun der jeweilige Teamleader. Dass es Mitchell dabei von Nutzen ist, dass sein Gruppenchef ebenso wie er gebürtiger Nordpfälzer ist und lange in Winnweiler gelebt hat, steht eher nicht zu erwarten. Forster hat schließlich Fairness und Neutralität gelobt. Mitchell vertraut aber sowieso lieber auf sein eigenes Talent und will es auch ohne fremde Hilfe schaffen in die nächste Runde zu kommen. „Ich hoffe aber, dass mir möglichst viele Menschen aus der Region die Daumen drücken und mich unterstützen“, sagt er. Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 30. September, 20.15 Uhr auf SAT 1.