Die Sixties-Coverband The Blackbyrds spielt am Freitag, 16. Juli, ab 20 Uhr im Innenhof des Zehnthauses in Jockgrim. Die Musiker zelebrieren den rohen Garagen-Sound der 1960er, wie wir uns dunkle Nächte im Hamburger Kaiserkeller, Astra oder Silber Club vorstellen. Das heißt: authentisch auf alten Amps und Klampfen ohne Lichtshow, Subwoofer-Spektakel oder anderen technischer Schnickschnack. Nur hin und wieder schleicht sich ein wenig Indierock und Britpop ein. Eintritt: 12, ermäßigt 10 Euro. Anmeldung beim Verein Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege per E-Mail an zehnthaus@gmx.de. Infos unter www.zehnthaus.net.