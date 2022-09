Es ist kein leichtes Thema, dem sich Clemens Schmitt und sein Team gewidmet haben. „Konzerte hinter Stacheldraht – ein Gurs Projekt“ ist hochkarätig besetzt. Und erinnert an das Leben des Ehepaars Ebbecke-Blum. Hans Ebbecke hat im Lager Gurs Konzerte organisiert. Anni Ebbecke-Blum starb 1989 als letzte Jüdin der Stadt in Bad Bergzabern.

„Ich habe sie als nette, ältere Dame bei einem Konzert kennengelernt“, erzählt Clemens Schmitt, ehemaliger Musiklehrer in Bad Bergzabern und seit 1978 Organisator vieler Projekte und Konzerte. Auslöser für dieses Projekt sei die Ausstellung in der Aula des Alfred-Grosser-Schulzentrums „Vertreibung von Juden aus dem Elsass, Baden und der Pfalz nach Gurs in Frankreich gewesen“, sagt er. Danach habe er zusammen mit Renate Becker, Dietmar Schulz und Annette Kliewer das Projekt entwickelt, das im Rahmen der diesjährigen Buchlese stattfindet.

Es ist das Internierungslager in Gurs am Fuße der Pyrenäen, das den Zuschauer an die schreckliche Welt des Zweiten Weltkriegs erinnert. 20.000 Menschen werden damals in Gurs interniert, auch aus der Pfalz. Ab Oktober 1940 müssen auch Hans Ebbecke und Anni Ebbecke-Blum im Lager überleben. Getrennt, wenige Monate zuvor haben sie geheiratet. Hans Ebbecke ist 1911 in Karlsruhe geboren, ist Ballett-Korrepetitor, Anni Blum ist 1993 in Bad Bergzabern geboren und macht eine Ausbildung als Erzieherin und Sängerin. Ihre Eltern nehmen sich 1938 in Bad Bergzabern das Leben, ein Ereignis, das damals viele Bürger mit eigenen Augen gesehen haben. Hans und Anni werden als „feindliche Ausländer“ festgenommen und in verschiedene Lager gebracht. Bis sie sich schicksalhafterweise in Gurs wiedertreffen. Was nur möglich ist, weil Anni als Krankenschwester auch Zutritt zu den Männerbaracken hat.

Eigens Film gedreht

Hans gründet in Gurs einen Männerchor und organisiert Konzerte in der „Kulturbaracke“. „Die Leute vergaßen das Elend und waren für wenige Stunden glücklich“, schreibt Anni Ebbecke-Blum in ihren Lebenserinnerungen. „Dietmar Schulz vom ZDF, der auch langjähriger Korrespondent in Israel war, hat einen Film über Gurs gedreht und dort eine verwaschene Kopie eines von Hans Ebbecke komponierten Stücks gefunden“, erzählt Clemens Schmitt.

Für das Projekt in Bad Bergzabern hat Schulz eigens einen Film über das Ehepaar Ebbecke-Blum gedreht, der an diesem Abend zum ersten Mal zu sehen ist. Das Musikstück von Hans Ebbecke, „Toujour prêt “, übersetzt immer bereit, als eine Botschaft, immer auf eine Flucht vorbereitet zu sein, wird ebenfalls zu Gehör gebracht. Hans Ebbecke trifft in Gurs auch Fritz Brunner, einen hochdekorierten Geiger und den späteren Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, mit dem er die sonntäglichen Lagerkonzerte gibt.

Hochkarätige Besetzung

Hochkarätig besetzt ist auch die musikalische Besetzung an diesem Abend. Als Geiger ist das zwölfjährige Ausnahmetalent Leander Hennes Resch aus Barbelroth zu hören, der schon große Auftritte zum Beispiel in der Carnegie Hall in New York hatte und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Mit fünf Jahren erhielt er seinen ersten Geigenunterricht an der Kreismusikschule der Südlichen Weinstraße. Martina Cukrov-Jarrett begeistert ebenfalls weltweit und ist als Pianistin zu hören.

Zusammen mit dem Ehepaar Ebbecke-Blum ist auch der Dichter Eugen Fried aus Ingenheim und ehemalige Schüler in Bad Bergzabern in Gurs interniert. Im Lager schreibt er rund 50 Gedichte, die aber verschollen sind. Filmemacher Dietmar Schulz hat ein Gedicht gefunden, das vor Gurs entstanden ist und dessen drei Strophen Fried nach der Internierung eine weitere hinzu gefügt hat. „Nie wieder will ich von dir wissen, mein Vater-Mutter-Heimatland“, schreibt er voll Verbitterung. Er kehrt auch nie wieder in seine pfälzische Heimat zurück. Das gesamte Gedicht ist ebenfalls Teil der Inszenierung.

Publikumsgespräch geplant

Schüler werden die Texte lesen, neun Jugendliche unter der Leitung von Christoph Bornschein bilden den Chor. Schulleiter Pete Allmann wird die Winterreise von Franz Schubert vortragen, die auch im Lager vorgetragen wurde, Lehrerin Annette Kliewer übernimmt das anschließende Publikumsgespräch.

Was ist aus dem Ehepaar Hans und Anni geworden? 1942 unternehmen sie einen ersten erfolglosen Fluchtversuch aus dem Lager, 1944 gelingt es ihnen auf dramatische Weise in die Schweiz zu fliehen. Hans Ebbecke erhält eine Stelle als Korrepetitor am Theater in Basel. Tragischerweise verstirbt er 1946. Seine Frau Anni überlebt ihn mehr als 40 Jahre, kehrt 1965 in ihre Heimatstadt Bad Bergzabern zurück und stirbt 1989 als letzte Jüdin der Stadt. 1986 hat sie das Lager Gurs noch einmal besucht. „Sie war eine Frau mit Humor, sie hat in Bad Bergzabern ein normales, heiteres Leben geführt“, erzählt Clemens Schmitt. Der der RHEINPFALZ auch kleine Passagen aus den „Lagerkonzerten“ im heimischen Wohnzimmer vorspielt, die unter die Haut gehen. Begraben sind die Vorfahren von Anni Blum auf dem jüdischen Friedhof in Busenberg, ihre letzte Ruhestätte ist der Friedhof in Bad Bergzabern.

Info

Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr in der Aula des Alfred-Grosser-Schulzentrums. Für Schüler ist der Eintritt frei, Erwachsene bezahlen 10 Euro, Karten gibt es bei Spiel und Spaß in der Königstraße 53, Telefon 06343 5174.