Die Kindertagesstätte mit Hort in Niederkirchen bei Deidesheim kann ab Montag wieder öffnen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim hatte am Donnerstag zur Sicherheit alle Kinder und Mitarbeiterinnen der Kita auf Corona getestet, nachdem am Mittwoch das positive Corona-Testergebnis einer Mitarbeiterin gemeldet worden war. Die Kita blieb am Donnerstag und Freitag deshalb geschlossen.

Engere Kontaktpersonen weiter in Quarantäne

„Da alle Testergebnisse negativ waren, kann die Kita am Montag wieder regulär öffnen“, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. „Die engen Kontaktpersonen der positiv getesteten Mitarbeiterin bleiben bis einschließlich 26. August zur Sicherheit in häuslicher Quarantäne, obwohl sie negativ getestet wurden, falls sie wider Erwarten doch Symptome entwickeln sollten“, heißt es weiter. Dies sind 18 Kinder einer Gruppe und drei Mitarbeiterinnen. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen gilt 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person.