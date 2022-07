Das Terra-sigillata-Museum Rheinzabern bietet am Dienstag, 5. Juli, 18.30 Uhr, im Kleinen Kulturzentrum des Orts einen Vortrag zum Thema „Das Geheimnis des römischen Glanztons – Spurensuche in der Sammlung Adam Winter“.

Wissenschaftler und Praktiker haben lange gerätselt, wie in römischer Zeit der besondere Glanztonüberzug der Terra sigillata hergestellt wurde. Was war das Besondere am Rheinzaberner Ton und weshalb war gerade hier die Herstellung von Terra sigillata so erfolgreich? Adam Winter, Keramiker und Forscher aus Mainz, hat seit den 1950er-Jahren experimentiert, um das Geheimnis zu lüften. Dank einer Schenkung kam ein großer Teil seines wissenschaftlichen Nachlasses samt Brennproben, Tonsorten, Manuskripte und nachgetöpferten Gefäßen nach Rheinzabern. Für das Projekt „Digitalisierung Nachlass Adam Winter“ hat der Verein Terra-sigillata-Museum vom rheinland-pfälzischen Kulturministerium eine Förderung erhalten. Damit wurde ein erster Teil der umfangreichen Sammlung bereits aufgearbeitet. Im Vortrag stellt Archäologin Barbara Thomas die Ergebnisse vor und zeigt, welche Antworten Winter auf die Frage nach dem Geheimnis des antiken Glanztons gefunden hat.