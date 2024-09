Nach dem Drama um Marc-André ter Stegen würde Bastian Schweinsteiger im deutschen Tor vorerst auf Alexander Nübel setzen. Auch zu Ex-Teamkollege Manuel Neuer äußert sich der Weltmeister von 2014.

Stuttgart (dpa) - Nach Meinung von Bastian Schweinsteiger sollte in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen vorerst Alexander Nübel im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. «Wir haben Gott sei Dank einige gute Torhüter. Ich persönlich finde aber Nübel ganz interessant - wenn man sich in der vergangenen Saison mit Stuttgart beschäftigt hat, wie er da gespielt hat, und auch wenn man in die Zukunft schaut, hat er da mit Sicherheit die besten Karten», sagte der Weltmeister von 2014 in einem «Sportschau»-Interview. «Ich würde ihm mein Vertrauen aussprechen, bis Marc wieder zurück ist.»

Nächste Länderspiele Mitte Oktober

Ter Stegen war nach dem Rücktritt von Manuel Neuer aus dem DFB-Team nach der Heim-EM im Sommer nach vielen Jahren des Wartens zur deutschen Nummer eins aufgerückt. Vor gut einer Woche erlitt der Schlussmann des FC Barcelona aber eine schwere Knieverletzung. Der 32-Jährige riss sich die Patellasehne, wurde operiert und fällt monatelang aus. Darüber, wer ihn im Nationalteam ersetzt, wird seitdem fleißig spekuliert.

Nübel, der noch bis 2026 vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, gehört zu mehreren potenziellen Kandidaten. Die nächsten Partien in der Nations League stehen am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später gegen die Niederlande an.

Vergebliche Hoffnung auf Neuer

Schweinsteiger hätte auch eine Rückkehr von Neuer begrüßt. «Er hat sich klar ausgedrückt, aber trotzdem hat man natürlich als Fan immer so eine kleine Hoffnung, dass doch ein Anruf an Manu kommt und er "Ja" sagt, weil er einfach im Tor eine Aura hat, die den Gegner beeinflusst», sagte der 40-Jährige.

Der Bayern-Keeper sei «ein unglaublich guter Torwart und ein Anführer, daher wäre es eine sichere Bank, ihn hinten im Tor zu haben», meinte Schweinsteiger, der selbst viele Jahre mit Neuer zusammen gespielt hat. «Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird und gehe davon aus, dass Nübel im Tor stehen wird.»