Im Doppel zählt die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund zur Weltklasse. In Stuttgart muss sie ihre Titel-Hoffnung auch in der Konkurrenz gegen starke Kontrahentinnen im Viertelfinale aufgeben.

Stuttgart (dpa) - Die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei ihrem Heimturnier in Stuttgart als letzte deutsche Teilnehmerin auch im Doppel-Wettbewerb ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor die Metzingerin mit ihrer russischen Partnerin Vera Swonarewa gegen das lettisch-chinesische Duo Jelena Ostapenko und Zhang Shuai in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Ihre Gegnerinnen sind in Stuttgart an Position eins gesetzt.

Mit Swonarewa hatte Siegemund 2020 bei den US Open und 2023 bei den WTA Finals triumphiert. Da Swonarewa danach etwas kürzertreten wollte, spielte Siegemund zwischenzeitlich mit anderen Doppelpartnerinnen zusammen. Seit Februar tritt das Duo wieder gemeinsam an.

Im Einzel des Stuttgarter Hallen-Sandplatzturniers hatte Siegemund als eine von zwei deutschen Teilnehmerinnen das Achtelfinale erreicht, blieb aber ebenso wie Eva Lys von einem überraschenden Viertelfinaleinzug weit entfernt.