Einen Tag nach ihrem verlorenen Einzel-Krimi erreicht Laura Siegemund in Stuttgart die Vorschlussrunde der Doppel-Konkurrenz - und das im Eiltempo.

Stuttgart (dpa/lsw) - Tennisspielerin Laura Siegemund und ihre neue Doppelpartnerin Barbora Krejcikova haben beim Sandplatzturnier in Stuttgart das Halbfinale erreicht. Die Metzingerin und die Tschechin, die an Position zwei der Doppel-Konkurrenz gesetzt sind, gewannen im Viertelfinale am Donnerstag souverän in etwas mehr als einer Stunde mit 6:1, 6:3 gegen die Russinnen Ljudmila Samsonowa und Diana Schneider.

Im Einzel hatte Siegemund ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk am Mittwoch nach langem Kampf in drei Sätzen verloren. Auch Angelique Kerber war beim Comeback auf deutschem Boden nach ihrer Baby-Pause an der Britin Emma Raducanu gescheitert. Tatjana Maria hatte schon am Dienstag gegen die Belgierin Elise Mertens verloren.

