Tennisprofi Dominik Koepfer hat das Comeback nach seiner Verletzungspause für Ende Februar im Blick. Er werde diese Woche noch für die Reha in der Schweiz bleiben, sagte der frühere US-Open-Achtelfinalist der Deutschen Presse-Agentur. In der Woche ab dem 20. Februar wolle er dann vermutlich in Mexiko oder in den USA bei einem Challenger wieder einsteigen und hoffe, dass «der Arm hält».

Furtwangen (dpa) - Wegen seiner langwierigen Probleme am linken Schlagarm hatte der 28 Jahre alte Schwarzwälder den Saisonauftakt in Australien verpasst und war stattdessen zur Reha in die Schweiz gereist. Im gesamten vergangenen Jahr hatte Koepfer Probleme mit einer Stressfraktur im linken Oberarm und deswegen immer wieder Pausen einlegen müssen.

Dominik Koepfer