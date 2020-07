Der 13-jährige Valentin Lösch vom TC Neupotz ist beim 7. Tenniscup des TC Rülzheim in der ersten Runde ausgeschieden. Mit 3:6, 2:6 verlor er gegen den starken Yannick Seewaldt vom Messeler TC, der am Donnerstag um 13 Uhr auf den an eins gesetzten Lokalmatador Claudio Edelmann trifft. Weitere Ergebnisse: Lukas Hellmann (TC Römerberg) - Julian Einhoff (TC Plankstadt) 3:6, 2:6, Björn Stransky (Süd-West Landau) - Christoph Schlimmer (TV Rheinzabern) 7:6, 6:4, Michael Schwarz (TC Römerberg) - Florian Erb (GW Bellheim) 6:0, 6:0. Schwarz spielt am Mittwoch um 13 Uhr gegen Marius Heintz vom TC Neupotz, Einhoff um 18.30 Uhr gegen Jonathan Lösch. Ergebnisse bei den Damen: Kathrin Stegmaier (TC Ludweiler) - Anna Krieger (TC Rülzheim) 5:7, 2:6, Lara-Maria Kirchhofer (TV Rheinzabern) - Madeleine Wetzka (TC Rülzheim) 6:0, 6:0. Die Sieger bestreiten am Freitag um 17 Uhr das erste Halbfinale.