Glühende Fans des 1. FC Kaiserslautern zu sein und Dauerkarten zu haben, ist eine Gemeinsamkeit von Steffen und Felix Baum. Zwölf Jahre sind die Brüder auseinander. Der eine ist Beamter und hat gerade geheiratet, der andere hat zu studieren angefangen. Gemeinsam können sie die Medenrunde in der besten Pfalzliga-Mannschaft abschließen. Ein Heimsieg fehlt der TSG Godramstein noch.

Was fängt ein 14-Jähriger mit seinem Bruder an, der gerade das Töpfchen für sich entdeckt? Längst haben Steffen Baum (32) und Felix Baum (20) gemeinsame Interessen. Wie den 1. FC Kaiserslautern und Tennisspielen. Am Sonntag könnten die beiden wieder ein Doppel stellen. Die TSG Godramstein hat ihr letztes von nur drei Rundenspielen in der Tennis-Pfalzliga gegen WR Speyer II (10 Uhr). Zwei Matches hat sie gewonnen. Wer weiß, vielleicht ist der erste Platz in der Corona-Übergangsrunde doch für etwas gut.

Dauerkarte zur Konfirmation

Steffen Baum ist sportaffin. Er interessiert sich für Handball, kann alle Oberligaspieler des TV Offenbach nennen (Sebastian und Philipp Mohra stammen aus Godramstein), geht auch mal zu den Eulen in Ludwigshafen, interessiert sich für Wintersport, fährt Ski. Er war Torhüter der Godramsteiner E-Jugend-Fußballer, die 1997/98 Staffelsieger waren mit Michael Rieger, Florian Vogt und anderen. Kurze Zeit darauf hörte er auf: „Weil es oft mit dem FCK kollidierte.“

Zur Konfirmation wünschte er sich eine Dauerkarte für den Betzenberg. Da spielte der FCK in der Bundesliga. Seit sieben Jahren ist sein jüngerer Bruder dabei, Lautern spielte in der 2. Liga. Nun schauen sie sich Drittligaspiele an. „Es gab nie etwas anderes als den FCK“, sagt der Ältere, der im Tennis inzwischen den Kürzeren zieht, wenn er gegen den Jüngsten spielt. Die beiden haben noch einen Bruder: Hannes Baum (22).

Am liebsten Spiele von Roger Federer

Felix Baum kickt noch. „Alles außer Verteidigung“, sagt er über seine Position in der C-Klassen-Mannschaft des TuS Frankweiler. Wer sein Vorbild im Tennis ist? Der 20-Jährige hat nicht direkt ein Vorbild. Am liebsten sieht er sich Spiele mit Roger Federer an. Er selbst mag es offensiv, mit Tempo. „Meine Spiele sind meist die kürzesten. Wenn ich gut treffe, gewinne ich. Lange Ballwechsel gibt es bei mir nicht“, sagt der Rechtshänder, der die Rückhand beidhändig spielt. Sein Bruder sagt es frei heraus: „Da muss ich schon einen sehr guten Tag haben“ – um zu gewinnen. „Ich komme eher über die Sicherheit, mein Bruder hat ganz andere Möglichkeiten.“ Er sei 1,79 Meter groß, sein Bruder um die 1,90, nennt Steffen Baum einen Unterschied, der sich auf den Aufschlag und den Armschwung auswirkt. „Ich sehe, dass er Talent hat. Er könnte noch viel mehr aus sich herausholen, da wäre noch viel mehr drin“, meint der Ältere.

„Quasi ein Fernstudium“

Steffen Baum ist frisch verheiratet, Beamter, Felix Baum studiert Grundschullehramt in Landau – und war noch keinmal an der Uni. „Quasi ein Fernstudium“. sagt der Jüngere, der im April begann, als Corona gerade die westliche Welt aus den Angeln hob. Sieben Kurse Digitalunterricht hat er belegt, allein drei Deutschkurse. An Vorlesungen nehmen schon mal 350 Studenten teil, an Seminaren 40. Wer teilnimmt, das kann Felix Baum erkennen. Persönlich kennt er noch keinen Kommilitonen richtig gut. Wie ist das Geschlechterverhältnis? „Deutlich mehr Frauen, 70:30 bestimmt.“

Steffen Baum ist in der Finanzverwaltung der Stadt Landau. Mit „Zuschuss-Sachbearbeiter“ beschreibt er seinen Job, herauszufinden, welche Fördermittel die Europäische Union, Bund und Land für welche Projekte der Stadt zur Verfügung stellen. In Mayen hatte er Verwaltungsbetriebswirtschaft studiert. Auf dieser Ebene beginnen nicht selten politische Karrieren. „Politisch interessiert, aber in keiner Partei. Das ist nicht meine Welt“, sagt er dazu.

Still und heimlich geheiratet

Frisch verheiratet? Am vergangenen Freitag vor acht Tagen ganz still und heimlich, erzählt Steffen Baum. Beim Grillfest am Abend im engsten Kreis eröffnete er das seiner Familie: „Wir haben geheiratet.“

Sina Wagenblatt hat er über den Tennissport kennengelernt. Sie spielt auch, setzt aber die Runde aus. Anfang Oktober werden Steffen und Sina Baum Eltern.

Am Sonntag nach dem Grillfest verlor Steffen Baum sein Match in der Pfalzliga mit 7:5, 4:6, 9:11. Godramstein gewann 12:9 gegen Mörsch Frankenthal und ist vor dem letzten Rundenspiel Gruppenerster. In der Corona-Krise steigt keiner auf und keiner ab. Eigentlich. Godramsteins 32-jähriger Mannschaftsführer hat aber von Möglichkeiten gehört: Beschließt die Mannschaft die Runde auf dem ersten Platz und in der nächsten Runde verzichtet ein Verein auf die Verbandsliga, „wären wir Nachrücker. Das wäre mal ein einmaliges Erlebnis.“

Vorne mit Daniel Weiner und hinten konstant

Felix Baum wird sich dafür reinhängen: Ein weiterer Sieg gegen einen LK7-Spieler und er würde seine Leistungsklasse, aktuell LK8, verbessern. „Dieses Jahr bin ich echt gut drauf“, sagt er. Er hat für die RHEINPFALZ Open in Landau gemeldet und möchte noch ein, zwei andere Turniere spielen. Zur Mannschaftsleistung sagt er, Daniel Weiner sei vorne eine Bank und hinten werde auch konstant gespielt.

Der 20-Jährige findet einen anderen Fußballclub „sympathisch“: den VfB Stuttgart. „Weil ich halb Schwabe bin.“ Seine Mutter stammt aus Balingen. Der VfB ist aufgestiegen. Vielleicht steigt die TSG Godramstein auch auf und spielt nächstes Jahr tatsächlich Tennis in der Verbandsliga.