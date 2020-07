Das kann der 19-Jährigen keiner mehr nehmen: Anastasiya Kuparev ist die erste Spielerin, die für den VR-Bank Südpfalz Cup (11. bis 16. August parallel zur RHEINPFALZ Open der Herren) gemeldet hat. Seit langer Zeit veranstaltet SW Landau wieder ein Damenturnier, es ist ebenfalls in der Kategorie A6 und mit 1200 Euro Preisgeld verbunden. Aktuell hält sich Kuparev in Hamburg auf. In Pinneberg spielte sie vor ein paar Wochen ihr erstes Turnier nach langer Pause und scheiterte früh. Am heutigen Freitag kann sie bei einem A4-Turnier antreten. Gemeldet ist die Polin beim Bonner THV. Im vergangenen Jahr war sie mittelrheinische U18-Meisterin.

Polin? Aus Warschau, sagte die 1,70 Meter große Rechtshänderin am Donnerstag und lachte. Sie habe russische Eltern. Mit einer Freundin wolle sie mit Flixbus nach Karlsruhe fahren und Freunde besuchen. So sei sie auf das Turnier in Landau gestoßen.