So schnell hat noch keine Mannschaft die Medenrunde beendet wie die TSG Godramstein: Sie gab am Sonntag bei ihrem 21:0 gegen WR Speyer II keinen Satz ab und ist Pfalzliga-Gruppenerster. Wegen Corona wurde es den Vereinen freigestellt, an der Übergangsrunde ohne Wertung teilzunehmen. Von acht Pfalzliga-Mannschaften blieben vier übrig, Godramstein gewann gegen jeden anderen. Der 20-jährige Felix Baum verlor kein Einzel (am Sonntag 6:1, 6:1) und kein Doppel, Leon Krooß gewann diesmal mit 6:1, 6:0, Spitzenspieler Daniel Weiner mit 6:4, 6:1. Er ist ebenfalls ungeschlagen in Einzel und Doppel. Jonas Reichling (6:0, 6:0), Steffen Baum (6:0, 6:4) und Dominik Weiner (6:3, 6:3) sind die anderen. Vielleicht gewinnt der erste Platz noch an Wert: Die Meister der Übergangssaison können aufsteigen, sofern ein Platz in der höheren Spielklasse frei ist und die erzielten Ergebnisse dafür ausreichen, heißt es im Infoblatt des Verbandes. Darüber entscheide die spielleitende Stelle. Verbandsliga zu spielen, wäre mal ein einmaliges Erlebnis, sagte Mannschaftsführer Steffen Baum vor dem Match gegen Speyer.