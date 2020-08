Yannick Seewaldt hat den 7. Tennis-Cup des TC Rülzheim gewonnen und wohl mindestens vier Leistungsklassen gutgemacht. Im Endspiel besiegte er LK9-Spieler Daniel Klupp vom TC Römerberg mit 6:3, 6:0, deshalb wird der am Ende des vergangenen Jahres 155. der deutschen U14-Rangliste in diese LK aufrücken. Beim „Heimturnier“ in Dietzenbach Anfang Juli war der Teenager, der beim Messeler TC gemeldet ist, auch schon ins Finale eingezogen. Bei den Damen gewann die mit LK 15 an eins gesetzte Lara-Maria Kirchhöfer vom TV Rheinzabern. Mit 6:0, 6:1 besiegte sie Johanna Schüler vom BASF TC Ludwigshafen, bei ihren drei Erfolgen gab sie nur zwei Sätze ab. Außenseiter Jerome Spitzley heißt der Sieger bei den Herren 30. In einem rein Godramsteiner Endspiel schlug er Philipp Zaucker mit 3:6, 6:4, 12:10. Die Finalisten hatten zuvor die Topgesetzten Alexander Antrett und Johannes Traut von BW Herxheim ausgeschaltet. Frank Wenner vom TC Erlenbach gewann bei den Herren 40 (6:2, 7:5 gegen Christopher Hans von Süd-West Landau), Hans-Jürgen Kessel vom TC Neupotz ist der Herren-60-Sieger (6:1, 6:0 gegen Bernhard Pollich von SW Landau).