Noma Noha Akugue tritt nach den tristen Tennis-Auftritten des Billie-Jean- King-Cup-Teams beim wichtigsten deutschen Sandplatz-Turnier an. Doch die Aufgabe ist für die 22-Jährige noch zu groß.

Stuttgart (dpa) - Wildcard-Inhaberin Noma Noha Akugue muss auf ihr erstes Erfolgserlebnis beim hochklassigen Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart noch warten. Bei ihrem Hauptfeld-Debüt verlor die 22 Jahre alte Hamburgerin in der ersten Runde gegen die amerikanische Qualifikantin Alycia Parks mit 4:6, 2:6.

Auf der für sie ungewohnten großen Bühne hielt Noha Akugue nur den Beginn des Matches offen. Nach einem 3:3 Mitte des ersten Satzes musste sie die einstige Nummer 40 der Tennis-Welt aber davonziehen lassen.

Noma Noha Akugue hielt ihr Erstrundenmatch nur bis Mitte des ersten Satzes offen. Foto: Marijan Murat/dpa

Ungewohnte große Bühne für Noha Akugue

Für die Weltranglisten-195. war es die erste Teilnahme bei einem WTA-Turnier der 500er-Kategorie ihrer noch jungen Karriere. Noha Akugue war zuletzt bei deutlich kleineren Events angetreten und hatte zuletzt die deutschen Tennis-Frauen im Billie Jean King Cup vertreten.

In Portugal gewann sie in der vergangenen Woche drei ihrer vier Einzel gegen zweitklassige Kontrahentinnen. Sie konnte den historischen erstmaligen Abstieg der Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die Drittklassigkeit aber nicht verhindern.

Lys und Siegemund als einzige Deutsche im Achtelfinale

In Stuttgart sorgten damit Eva Lys und Laura Siegemund aus einem Quintett für die einzigen beiden deutschen Erstrundensiege, nachdem sie dem DTB zuvor aus Verletzungsgründen abgesagt hatten. Beide stehen heute Abend vor gewaltigen Aufgaben. Siegemund tritt im Achtelfinale gegen die sechsmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen an, Lys gegen die ukrainische Top-Ten-Spielerin Jelina Switolina.