Marlon Vankan und Gabriel Petit sind die Spitzenspieler im Oberligateam des Tennisclubs SW im ASV Landau, das am Sonntag gegen WR Speyer die Runde aufnahm. Sie gewannen ihre Einzel (wobei Petit nicht mal auf den Platz musste) und zusammen ihr Doppel mit 6:2, 6:3, Landau gewann mit 6:3 gegen WR Speyer. Dessen Topspieler Sebastian Heim verzichtete nach seiner zweiten Schutzimpfung gegen Corona auf einen Einsatz.

„Das Niveau war gut. Er hat ein paar starke Aufschläge gehabt, von der Grundlinie hab’ ich mich als besser Spieler gefühlt“, sagte Vankan über sein 6:2, 6:2 gegen Robert Rumler. Nachdem es 2020 nichts aus einem Einsatz bei einem Kölner Regionalligisten wurde, schlägt er hier wieder auf. „Dann hat es mich wieder nach Landau gezogen, so eine Stimmung hat man nicht überall“, sagte der 20-Jährige aus einem kleinen lothringischen Dorf bei Thionville.

Er macht sein Abi, plant ein Fernstudium und reist weiter in der Welt herum, um in der Weltrangliste voranzukommen. Er spielt Future-Turniere, in Trier, in Tunesien, in der Türkei, und kommt auf zehn ATP-Punkte: „Weiter als Viertelfinale war ich noch nie.“ Er müsse das alles finanzieren, deshalb seien Clubspiele wichtig. Vankan spielt auch für einen Luxemburger Verein. Das Doppel mit Petit gewann er mit 6:2, 6:3.