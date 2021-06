Marlon Vankan ist wieder da. Zwei Turniere hat der 1067. der Weltrangliste im Mai gespielt und ist in der dritten Qualifikationsrunde oder in der zweiten Runde gescheitert. Am Sonntag schlägt der 20-Jährige beim TC Schwarz-Weiß Landau auf.

Der südpfälzische Oberligist eröffnet die Medenrunde mit dem Heimspiel gegen WR Speyer (10 Uhr). SW-Sportwart Günther Ziegler vertraut Altbekannten. Der 25-jährige Gabriel Petit, der in Nizza residiert, wird in der Weltrangliste als 547. gelistet. Vankan, Sieger der RHEINPFALZ Open 2018 und 2019, der 17-jährige Elias Peter, der zu den größten Talenten gehört und aus Alzey anfährt, sowie Andreas Frank nehmen die nächsten Positionen ein. Ob der ehemalige Herxheimer Frank am Sonntag antreten kann, ist unklar. Ziegler spricht von einer Verletzung, die Frank sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften zugezogen hat. Er hätte in der zweiten Runde gegen Peter spielen sollen, trat aber nicht an. Peter schied im nächsten Spiel gegen Steffen Hillenmeier (Mainz) aus.

Zuschauer? Verordnung unklar

Die Franzosen Arnaud Restifo und Alexandre Pierson werden wohl pausieren. An fünfter Position am Sonntag sieht Ziegler den Luxemburger Can Ayral, dahinter Johannes Kuhn.

Zuschauer sind nach der jüngsten Corona-Verordnung „Sport und Freizeit“ allgemein nicht zugelassen. Handele es sich um Profi- und Spitzensport – wozu man Tennis-Oberliga zählen könnte – seien bis zu 100 Zuschauer bei Berücksichtigung eines Hygienekonzeptes gestattet. Nur die Einzelnutzung von Umkleiden, Duschen und Toilettenräumen ist möglich. Der TC SW Landau bittet Besucher, sich zu registrieren, und stellt Desinfektionsmittelspender parat.

Frauen mit Chlpac und Roesch

Landaus Männer spielen laut Ziegler um den Klassenverbleib. Von den Frauen, die am Sonntag ihr erstes Verbandsligaspiel beim Andernacher TC bestreiten, wird etwas mehr erwartet. Zum 125-jährigen Vereinsbestehen ist das Aufsteigerteam verstärkt worden. Auf den ersten Positionen: Vankans Freundin Agustina Chlpac (24), Angelika Roesch, gerade 44 geworden, ehemalige Weltranglistenspielerin und, so Ziegler, „für ihr Alter extrem stark“, sowie Lucia Malinak.

Roesch spielte 2003 die ganz großen Turniere. Nach dem Ende ihrer Profikarriere hatte sie in Oberkich eine Tennisschule übernommen. Zuletzt soll sie in der Regionalliga gespielt haben. Malinak (20), zuletzt Spitzenspielerin in Herxheim, war vor zwei Jahren slowakische Meisterin im Juniorinnen-Doppel. Ziegler: „Von eins bis drei sind wir extrem gut besetzt.“