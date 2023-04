Die polnische Spitzenspielerin Iga Swiatek ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart weitgehend souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-Erste setzte sich am Donnerstag in 86 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch. Nächste Gegnerin der 21-Jährigen ist am Freitag die Tschechin Karolina Pliskova.

Stuttgart (dpa) - Swiatek ist bei der hochklassig besetzten und mit rund 715.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung an Position eins gesetzt. Im vergangenen Jahr holte sie in Stuttgart den Titel.

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hingegen ist im Achtelfinale ausgeschieden. Die Sechste der Weltrangliste unterlag der Russin Anastassija Potapowa überraschend klar mit 2:6, 3:6.

