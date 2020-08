Die RHEINPFALZ Open gehen am Samstag in Landau mit den Viertelfinalspielen weiter. Der an eins gesetzte Kirill Anton (BW Schwetzingen) spielt nach seinem 6:1, 6:1 gegen seinen Vereinskollegen Christian Baus um 10.30 Uhr gegen Daniel Weiner von der TSG Godramstein.

Die Brüder Weiner traten am Freitagabend in Godramstein an, Daniel Weiner gewann 6:3, 6:3 gegen den älteren Dominik Weiner. Bon Lou Karstens, den es von Kiel zum BASF TC Ludwigshafen verschlagen hat, verlor den ersten Satz gegen den Qualifikanten Parantap Chaturverdi vom TC Mutterstadt mit 1:6. Danach wurde sein über 20 Jahre älterer Konkurrent schwächer, er schien angeschlagen zu sein. Karstens (15), an drei der Setzliste, gewann mit 6:0, 10:4 und trifft am Samstag um 10.30 Uhr auf Sebastian Heim von WR Speyer, der 6:2, 6:0 gegen Luca Schondelmaier vom TC Erdmannhausen gewann.

Ebenfalls im Viertelfinale des Ranglistenturniers auf der Anlage von SW Landau am Lohgraben ist Georg Wild von SW Bad Dürkheim. Der 27-Jährige, der in Landau Mathematik und Sport auf Lehramt studiert, besiegte den Qualifikanten Simon Frank (BASF TC Ludwigshafen) mit 6:2, 6:2. „Das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel war, ich musste schon ein bisschen kämpfen in beiden Sätzen“, sagte Wild. Seinen Viertelfinalgegner ist der an vier gesetzte Laurent Julia Calac vom TC Markwasen: „Das wird sportlich. Ich werde kämpfen, natürlich.“ Das Spiel gegen den 16-jährigen Reutlinger, der 6:3, 6:4 führte, als Gegner Florian Schmitt (Eppelheimer TC) aufgab, beginnt um 12.30 Uhr.

Weitere Ergebnisse: Sebastian Heim (WR Speyer) - Luca Schondelmaier (TC Erdmannhausen) 6:2, 6:0, Jason Janis (RW Sprendlingen) - Yannik Meyer (SW Landau) 6:2, 6:2. Um 10.30 und 12.30 Uhr beginnen am Samstag die Viertelfinalspiele, um 15.30 Uhr und 17 Uhr sind die Halbfinale, das Endspiel steigt am Sonntag um 16 Uhr.

VR-Bank-Südpfalz-Cup der Damen

Beim VR-Bank-Südpfalz-Cup der Damen gingen zwei Achtelfinalspiele in die Verlängerung: Leonie Leister von RW Kaiserslautern gewann 5:7, 6:3, 13:11 gegen Barbara Chaturvedi (TSG Mutterstadt), die Qualifikantin Jennifer Rieß vom TuS Neunkirchen schlug Isabella Lettieri von RW Bayreuth mit 6:3, 1:6. 10:7. Drei der Topgesetzen hatten wenig Mühe: Luca Victoria Vocke (Iphitos München) setzte sich mit 6:1, 6:0 gegen Aline Dissinger (Mannheimer TG) durch, Anne Zehetgruber (TC Oppau) siegte 6:1, 6:2 gegen Sarah Hartel (Heidelberg), Lisa Rausch (TC Lorsch) 6:4, 6:2 gegen Alicia Mall (WR Speyer). Die Vierte der Setzliste, Vianne Schwab vom TC Waldbronn, schied gegen Lavinia Morreale vom VfL Sindelfingen aus. Die Viertelfinale werden am Samstag um 9 Uhr, die Halbfinale um 14 Uhr gespielt. Das Endspiel beginnt am Sonntag um 12 Uhr.

Die Viertelfinale

Herren: 10.30 Uhr: Kirill Anton (1, BW Schwetzingen) - Daniel Weiner (TSG Godramstein), Bon Lou Karstens (3, BASF TC Ludwigshafen) - Sebastian Heim (WR Speyer); 12.30 Uhr: Georg Wild (SW Bad Dürkheim) - Laurent Julia Calac (4, (TC Markwasen Reutlingen), Jason Janis (RW Sprendlingen) - Max Amling )TC Mutterstadt)

Damen: 9 Uhr: Luca Victoria Vocke (1, Iphitos München) - Barbara Helfrich (TC Lorsch), Lisa Rauch (3, TC Lorsch) - Dorothea Saar (Freiburger TC), Leonie Leister (RW Kaiserslautern) - Lavinia Morreale (VfL Sindelfingen), Jennifer Rieß (TuS Neunkirchen) - Anne Zehetgruber (2, TC Oppau)