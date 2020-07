Mehrere Tennisturniere sind abgesagt worden, die Wettach Open in Neuburg, die 19. Isemer Open, die 12. Hoepfner Open in Jockgrim und das 23. Helmut-Felder-Doppelturnier in Neupotz. Anstelle der Wettach Open wird in Neuburg am 18. Juli ein Tagesturnier für Damen 30 und 40 gespielt. Der Lotto-Team-Cup, den SW Landau für Samstag angeboten hatte, wackelt. Für die sieben ausgeschriebenen Konkurrenzen hatten sich bis gestern insgesamt acht Spieler angemeldet.

Der Lotto-Team-Cup ist ein Einsteiger-Tagesturnier für Spieler mit den Leistungsklassen 19 bis 23 und Einsteiger. Die jeweils drei Besten der Serie erhalten Geldpreise für die Jugendarbeit. In Birkenhördt könnten Herren und Damen den Cup am 11./12. Juli spielen. Mindestteilnehmerzahl: je vier.

Um persönliche Preisgelder wird bei den RHEINPFALZ Open der Herren und beim VR-Bank-Südpfalz-Cup der Frauen in Landau gespielt (11. bis 16. August). Die DTB-Turniere der Kategorie A6, die SW Landau ausrichtet, sind mit jeweils 1200 Euro verbunden. Es gibt sieben weitere Konkurrenzen ab Herren 40. Meldeschluss ist am 8. August. Mit 3000 Euro ist der Porsche-Cup bei SW Landau dotiert, ein DTB-Herren-Turnier der Kategorie A4 (4. bis 6. September).

Weiterhin angesetzt sind der 11. Raptors-Cup in Kirrweiler (16. bis 19. Juli, Herren 30, 40 und 50), die 3. Rinnthaler Open (13. bis 19. Juli für Herren 60 und 65) und die 27. Modenbach Open (29. Juli bis 2. August für Damen 50 und 60 sowie Herren 40, 50, 60). Ab 28. Juli wird in Rülzheim der 7. Tennis-Cup für Damen, Herren, Herren 30, 40 und 60 gespielt. Tagesturniere haben im Juli der TC Edenkoben (am 16. Juli Herren 60, Damen 55, am 23. Juli Damen 60 und Herren 65) und SW Landau (am 19. Juli Damen, Damen 50, Herren, Herren 30 und 50, am 26. Juli Damen, Damen 40 und 50, Herren, Herren 40 und 50).