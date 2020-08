Am Freitag, 4. September, beginnt der mit 3000 Euro dotierte Porsche-Tennis-Cup auf der Anlage des TC SW Landau am Lohgraben. Am Dienstag ist Meldeschluss. Aktuell die Nummer 1: David Pichler. Der Österreicher war vor drei Jahren 250. in der Weltrangliste. Inzwischen ist er auf Rang 479 abgerutscht. Der 24-jährige Burgenländer spielt in der Bundesliga für den Tennispark Versmold. Er ist österreichischer Staats- und Hallenmeister von 2019.

Auch Thorsten Bertsch vom Zweitliga-Verein TC Iserlohn will dabei sein. Marko Lenz (TC Wolfsberg Pforzheim) ist ein weiterer Teilnehmer, der in Deutschland zweitklassig spielt. Dazu kommt der junge Verbandsligaspieler Noah Schlagenhauf von BW Vaihingen Rohr. Elias Peter wird den Gastgeber SW Landau präsentieren. Marcel Volz (TC Schönberg Freiburg -St. Georgen), ein weiterer LK1-Spieler, spielt in der Badenliga. Mit LK 3 hat David Kordol (TC SW Bad Dürkheim) gemeldet.