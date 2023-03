Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Osterfitness. Power-Workout. Zirkel. So nennt Frank Bohlender die Clips, die er seinen Schülern auf der Plattform Youtube anbietet. Der 51-Jährige gehört einer Gruppe an, die nicht gleich auffällt, wenn von der Coronakrise betroffenen Berufen die Rede ist: Tennislehrer.

Bohlender hat in der 2. Bundesliga gespielt, war in seiner Altersklasse mehrmals Rheinland-Pfalz-Meister und spielte 2010 in der Mannschaft des TC SW Landau, die Deutscher Mannschaftsmeister war.