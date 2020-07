Daniel Klupp vom TC Römerberg und Yannick Seewaldt vom Messeler TC bestreiten am Samstag um 15 Uhr das Herren-Finale beim 7. Tennis-Cup des TC Rülzheim. Im Halbfinale führte Klupp mit 6:2 gegen den elf Jahre jüngeren Julian Einhoff vom TC Plankstadt, als der aufgab. Einhoff, im vergangenen Jahr im Endspiel der Rheinhessen-Meisterschaften der Jugend und 127. der deutschen Rangliste U14, bekam Atemprobleme. Seewaldt, der den an eins gesetzten Rülzheimer Claudio Edelmann mit 7:6, 6:7, 10:8 ausgeschaltet hatte, schlug im Halbfinale den Römerberger Michael Schwarz mit 6:1, 1:6, 10:8. Bei den Damen hat Lara-Maria Kirchhofer vom TV Rheinzabern als Erste das Endspiel erreicht. Bei den Herren 30 lieferten sich Alexander Antrett von BW Herxheim und Jerome Spitzley von der TSG Godramstein einen großen Kampf. Spitzley, um acht Leistungsklassen schwächer als sein Gegner, gewann das Halbfinale mit 6:2, 4:6, 11:9. Bei den Herren 40 wurden am Freitagabend die Viertelfinale gespielt, beginnen die Halbfinale am Samstag um 10 Uhr. Bei den Herren 60 stehen sich Hans-Jürgen Kessel (TC Neupotz) und Bernhard Pollich (SW Landau) im Endspiel gegenüber. Alle Finals sind für Samstag, 15 Uhr, angesetzt.