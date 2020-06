Happy Birthday to you! Seit Mittwoch ist Elias Peter 17. Gefeiert? „Nein, noch nicht.“ Am Sonntag wird er für den Tennis-Oberligisten SW Landau aufschlagen.

Zum einen sind es schwierige Corona-Zeiten, zum anderen ist er relativ viel unterwegs. In Offenbach am Main endete am Freitag der erste Teil der „Next Gen Series“, es ist ein Einladungsturnier des Deutschen Tennis-Bundes. Peter ist einer von acht in der U17-Gruppe.

Um 10 Uhr beginnt am Sonntag das erste Match der Übergangsrunde in Landau gegen BW Bad Ems. Drei-, viermal war Peter auf der Anlage am Lohgraben und trainierte mit dem Ex-Herxheimer Andreas Frank. Der Wechsel vom BASF TC Ludwigshafen, bei dem er auch in der Oberliga spielte, zu SW Landau ist für ihn ein normaler Vorgang. Er gewann neun von zehn Einzeln beim Oberliga-Meister. SW Landau setzte sich parallel in der Verbandsliga durch.

Nachfeiern in Alzey

Am Sonntag wird Peter aus Alzey anreisen. Dort sind seine Eltern und Großeltern, dort kann er seinen Geburtstag ein bisschen feiern. Sven Peter, der in den 1990er-Jahren für den Karlsruher Squashclub in der Bundesliga spielte, ist sein Vater. Von ihm hat er wohl die Schlagtechnik. Sein Spiel, wie er es beschreibt: aggressiv, offensiv, den Gegner unter Druck setzen.

Druck sollte sich ein 17-Jähriger nicht machen, wenn er auf dem Platz steht und in der Medenrunde meist gegen Ältere spielt. Bad Ems hat freilich Mika Lipp und einen weiteren Gleichaltrigen in der Mannschaft, die in der internen Rangliste fast oben stehen, wenn der Gegner, so wie es die Landauer tun, auf ausländische Spieler verzichtet. Schließlich geht es in dieser Runde nur ums Spielen, keiner steigt ab. 13 Ausländer spielen nominell für Bad Ems.

Am Stützpunkt in Hannover

In Offenbach gewann Peter zwei Matches und verlor zwei. Die DTB-Turnierserie mit je zwei Gruppenspielen und einem Platzierungsmatch für jeden geht am 29. Juni in Frankfurt (wieder drei Matches) und am 13. Juli in Bruchköbel weiter.

Seit diesem Jahr ist Peter, 13. der deutschen U18-Rangliste (Lipp ist an drei), am Bundesstützpunkt in Hannover im Internat. Dort kann er neben dem Tennisspielen das Abitur machen. Der Niederländer Jan Velthuis, viele Jahre als Profi-Coach unterwegs, und Friedrich Klasen arbeiten dort. Velthuis ist Bundestrainer und am Stützpunkt für den C-Kader verantwortlich. Das Internat versteht sich als Bindeglied zwischen Schule und Leistungssport. Peter arbeitet an sich, um den Einstieg als Profi zu finden. Morgen spielt er in Landau.