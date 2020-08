Die RHEINPFALZ Open beginnen am Dienstag mit ersten Qualifikationsspielen. 31 Herren spielen das Ranglistenturnier, zwölf sind für das Achtelfinale gesetzt. 26 Damen haben für den Cup der VR-Bank Südpfalz gemeldet. Gewinnt Vocke?

Parantap Chaturvedi, 36 Jahre alt, ein Inder, der beim TC Mutterstadt spielt, und Finn Himmer von RW Kaiserslautern, halb so alt und mit LK 9 um fünf Leistungsklassen schwächer, bestreiten am Dienstag ab 13.30 Uhr das erste Match der RHEINPFALZ Open. 19 Mann spielen in vier Qualifikationsgruppen um den Einzug ins Achtelfinale, für das neun LK1-Spieler gesetzt sind. An eins ist Anton Kirill, 21 Jahre alter Weißrusse. Der 137. der deutschen Rangliste spielt nun für BW Schwetzingen. 238. in Deutschland und an zwei beim Ranglistenturnier ist Bastian Bross von BW Oberweier.

31 Spieler haben für das Turnier gemeldet, zwei, die nach der Auslosung noch anfragten, sind auf der Warteliste. Felix Baum vom Pfalzmeister TSG Godramstein hat gerade bei den „Speyer Open“ Bekanntschaft mit Chaturvedi gemacht, verlor mit 4:6, 1:6. Auch Yannik Meyer von SW Landau schied in Speyer früh aus. Baum steigt am Mittwoch um 17 Uhr in die Qualifikation ein, sein Gegner ist Simon Frank vom BASF TC Ludwigshafen. Dominik Weiner und Daniel Weiner von der TSG Godramstein beginnen gegen Oliver Winterhagen (Walldorf-Astoria, Mittwoch um 18 Uhr) oder Julian Einhoff (TC Plankstadt, Dienstag um 18 Uhr), den Halbfinalisten von Rülzheim. Jan Grasmück von SW Landau tritt am Dienstag um 18 Uhr gegen Kamran Hanif vom TC Seeheim an.

Teenager führt Damenfeld an

25 Damen spielen parallel den ebenfalls mit 1200 Euro dotierten Cup der VR-Bank Südpfalz. Luca Victoria Vocke vom MTTC Iphitos München, Jahrgang 2004, ist an eins gesetzt. Sie gewann gerade den 8. STC-Cup in Solingen, schlug im Finale Lisa-Marie Hellweg von GW Aachen mit 6:0, 6:0. Vocke ist Ranglisten-150., Anne Zehetgruber vom TC Oppau, an zwei, ist 175.

Auch bei den Damen gibt es vier Quali-Gruppen. Leonie Gellweiler von SW Landau spielt am Mittwoch um 17.30 Uhr gegen Helena Christmann vom TC Rotenbühl Saarbrücken, Luisa Wehefritz (SW) begegnet am Mittwoch um 13.30 Uhr Sophie Schäfer (Rotenbühl). Von den 15 Qualifikantinnen könnte es einen Lucky Loser geben, der Platz von Anastasiya Kuparev ist frei geworden. Die 19-jährige Polin sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab.

Die Senioren-Turniere

Bei den sieben Senioren-Turnieren, die zur RHEINPFALZ Open gehören, ist der Veranstalter begrenzt in der Lage, in die Setzliste nach Rangliste einzugreifen. Turnierdirektor Günther Ziegler setzte den 137. Steffen Schaudt vom TC Mörsch Frankenthal an zwei und den 72. Thorsten Heiß vom TC Hechingen an vier des Herren-40-Tableaus. An eins ist Sven Schulz vom TC Denzlingen, Ranglistenfünfter. Am Freitagnachmittag werden alle Achtelfinalbegegnungen gespielt. Alexander Antrett von SW Landau ist um 17 Uhr dran, Steven Meyer vom TC Klingenmünster um 15 Uhr.

Rene Sturm vom TuS Griesheim und Lokalmatador Frank Bohlender, der gerade bei den Ingelheim Seniors Open im Finale stand, sind die Topgesetzten der 22 Herren-50-Spieler. Bohlender verlor 3:6, 4:6 gegen Christian Tjoa vom TSV Burgfarrnbach. Die Herren 50 beginnen am Donnerstag.

Stefan Saur vom SSC Karlsruhe ist Zieglers „Geheimfavorit“ bei den Herren 55. Topgesetzt sind Andreas Franz, der Ranglisten-24. vom TK Bietigheim, Andreas Hampel, 31. vom TC Großhesselohe, an drei der 169. Markus Bart vom TC Offenbach.

208 Spieler haben für die Turniere gemeldet. Um 10 Uhr oder 11.30 Uhr dürfen die Männer der AK 60, 65 und 70 beginnen. Die ersten Spiele der Damen 50 sind heute um 13.30 Uhr. Sibylle Wied vom TC Jockgrim steht um 15 Uhr auf dem Platz. Sylvia Langhorst von BW Maxdorf ist an eins gesetzt.