In den Herbstferien, von Mittwoch, 14. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, wird der Jugend-Cup Südliche Weinstraße beim TC Modenbachtal Hainfeld gespielt. Für die sieben Konkurrenzen der Altersklassen 18, 15, 12 und Mixed U10 ist Meldeschluss am 12. Oktober. „Dieses LK-Turnier zählt bereits für 2021. Die Jahrgänge 2002 können noch mitspielen, da bei den Altersklassen das Kalenderjahr maßgebend ist. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal auf Sand zu spielen und bereits LK-Punkte für nächste Saison zu sammeln“, so Brigitte Herzinger vom Club. In der M18 sind Simon Zobeley von SW Landau und Maxim Sedelnikov von WR Speyer bisher die Favoriten, bei den gleichaltrigen Mädchen Lisa Kühner und Alexandra Wambold vom BASF TC Ludwigshafen. Für die Klassen W15 und W12 lagen gestern noch keine Meldungen vor.