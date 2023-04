Die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu und Top-Ten-Spielerin Darja Kassatkina sind mit klaren Niederlagen gleich zum Auftakt des Tennis-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Die Britin Raducanu scheiterte am Dienstag an der ehemaligen French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 2:6, 1:6. Ostapenko bekommt es nun in der Runde der besten 16 mit der tunesischen Weltklassespielerin Ons Jabeur zu tun.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die an Nummer sieben gesetzte Kassatkina verlor gegen die frühere Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien mit 1:6, 1:6. Badosa zog damit ebenfalls ins Achtelfinale ein und trifft dort auf die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa, die am Montag die Hamburgerin Tamara Korpatsch bezwungen hatte.

Ebenfalls weiter kam die brasilianische Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia. Ihre italienische Gegnerin Martina Trevisan gab beim Stande von 7:5, 1:1 für die Brasilianerin auf. Die WTA-Veranstaltung ist mit rund 715 000 Euro dotiert. Angeführt wird das hochklassig besetzte Feld von der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek.

