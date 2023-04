Top-Ten-Spielerin Darja Kassatkina ist überraschend klar gleich zum Auftakt des Tennis-Turniers in Stuttgart gescheitert. Die Nummer sieben der Setzliste verlor am Dienstag gegen die frühere Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien mit 1:6, 1:6. Badosa zog damit ins Achtelfinale ein und trifft dort auf die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa, die am Montag die Hamburgerin Tamara Korpatsch bezwungen hatte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ebenfalls weiter kam die brasilianische Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia. Ihre italienische Gegnerin Martina Trevisan gab beim Stande von 7:5, 1:1 für die Brasilianerin auf. Die WTA-Veranstaltung ist mit rund 715.000 Euro dotiert. Angeführt wird das hochklassig besetzte Feld von der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek.

