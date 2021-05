Mit Tagesturnieren für Herren 40 und Damen 40 am Samstag und Herren 55/Damen 50 am Montag eröffnet der TC Grün-Weiß Edenkoben die Tennissaison in der Südpfalz. Die Regenwahrscheinlichkeit sei heruntergegangen, und spielen lasse sich auch, wenn es windig werde, teilte der Vorsitzende Thomas Rembold mit.

Vereinsheim, Kabinen und Duschen bleiben geschlossen. Jeder, der geimpft, genesen sei oder einen Tagestest vorweise („wir haben noch ein paar Corona-Tests da“), habe von 10 bis 18 Uhr auf der Sechs-Platz-Anlage in der Villastraße zwei Spiele. Nach seinen beiden Spielen verlässt er die Anlage. Der Verein habe die Turniere beim Verband beantragt, sie seien nicht abgelehnt worden beim Hinweis, das mit dem Ordnungsamt abzustimmen. Gespielt werde in Absprache mit den Ordnungsämtern Kreis Südliche Weinstraße und Edenkoben, so Rembold.

Tennisspieler scheinen sich über die Gelegenheit zu freuen. Sie kommen aus Mannheim, Heidelberg, Mörsch oder Sprendlingen. Südpfälzer sind auch dabei: am Samstag Günther Kraft vom TC Kirrweiler, Steven Meyer von SW Landau, Alexander Mindermann von Süd-West Landau, Martin Scherrer vom TC Berg und Yvonne Blesinger vom ausrichtenden Verein.