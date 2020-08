Dieser Erfolg gehört vielleicht zu den größten, die Markus Bart, Trainer des TC Offenbach, bei den RHEINPFALZ Open in Landau errungen hat. Denn der 55-jährige Landauer lag am Sonntag im Endspiel der Herren 55 mit 1:6 und 1:3 hinten.

Bart hatte von Stefan Saurs jüngsten Erfolgen gehört, er dachte nicht, den jahrgangsjüngeren Karlsruher besiegen zu können. Die Infos, die rüberkamen zu Platz eins der Anlage des TC SW Landau, auf dem das Damen-Endspiel lief, sprachen dann auch nicht für ihn. Wie steht’s? 1:4.

Saur, an vier gesetzt, hatte Bruno Burk (TC Neupotz) und den an eins gesetzten Andreas Franz (TK Bietigheim) geschlagen. Schnelle Vorhand, kaum Fehler, sagte Bart nach seinem Erfolg mit 1:6, 6:3, 18:16 über das Spiel des Gegners. Bis der zu ermüden schien. Bart, an vier gesetzt, glich aus und wehrte im Champions-Tierbreak acht Matchbälle ab.

Frank Bohlender, lange mit Bart und immer noch Trainer bei SW Landau, seit 2003, hat das Ranglistenturnier schon mehrmals gewonnen, zum ersten Mal 2002. Am Sonntag kam der erste Erfolg bei den Herren 50 dazu. Mit 6:2, 6:0 schlug er im Endspiel Eric Schweppe vom TC Wiesbaden. Er sei kurz unkonzentriert gewesen, habe seine Taktik dann wieder durchgezogen, sagte er zu den Satzverlusten. Sein schwierigstes Match? Das 6:0, 6:4 im Halbfinale gegen Philipp Herz vom TC Weinheim. Im zweiten Satz verlor er vier Spiele hintereinander.

Bei den Herren 40 gewann Andreas Kneip vom TC Emmelshausen, bei den Herren 60 Robert Murton von SW Landau. Die anderen Sieger: Herren 65: Bernd Tettenborn (Eschborn); Herren 70: Jürgen Hartmann (Pforzheim); Damen 50: Susanne Haardt (Otterberg).